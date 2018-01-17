男子報復手機遊戲仇家 竟PO對方女友做雞

2018-01-17 21:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕黃姓男子與綽號「阿達」男子玩手機遊戲心生不悅，竟以為對方使用的手機是阿達女友的門號，為了報復上網po出「阿達好友老婆約砲專線」，讓人以為其女友在做性交易，新竹地檢署依加重誹謗罪嫌起訴黃姓惡男。

檢警調查，黃男與綽號「阿達」男子因玩「旅遊大亨」手機遊戲而生不快，且認為對方手機門號是「阿達」的林姓女友所有，為了報復，去年7月2日晚上以手機上網登入「旅遊大亨」手機遊戲，並在其遊戲角色「靠～～魔鬼」欄中，登載「阿達好友老婆約砲專線」等不實言論，讓外界以為使用門號的女子，在手機遊戲群組中邀約他人性交易，足以毀損林女名譽。

事後林女接獲友人通報，循線查知登載約砲專線的惡男是黃男，憤而報警處理。

黃男到案後否認主觀上有誹謗犯意，辯稱是誤認該門號使用人為「阿達」女友，才在「旅遊大亨」遊戲角色自我介紹中登載「阿達好友老婆約砲專線」，他並不認識林女，要罵的人也不是她。

林女則提出LINE對話紀錄，證明黃男犯案後，她曾要求黃男撤下「阿達好友老婆約砲專線」文字，竟遭拒絕，足以證明黃男確實有主觀上的惡意。

檢方認為，黃男在可供不特定多數人閱覽的「旅遊大亨」手機遊戲角色自我介紹欄中，登載「阿達好友老婆約砲專線」等文字，顯有散布於眾的故意；且這些文字內容係表示使用該門號女子在手機遊戲群組中邀約他人性交易，足以貶抑個人名譽、尊嚴及社會評價，且黃男不能證明此事為真，又純屬個人私德，顯與公共利益無關，最後依加重誹謗罪嫌起訴。