冒名辦證件 警用「M-Police」讓通緝犯現原形

2018-01-17 21:14

［記者陳恩惠／台北報導］新北市劉姓男子身負3條毒品罪名遭通緝，到戶政事務所辦戶籍謄本，擔心通緝身分曝光，竟拿撿到的證件去申辦，戶籍員比對「耳垂不像」當下報警，台北市士林警分局文林派出所警員蔡承峰趕抵，利用M-Police的人臉辨識系統，讓變「型」的劉嫌當場「現出原形」、轉身就逃，蔡員一路緊追不捨，趁劉嫌腿軟仆街時，緊抓衣領逮個正著，警訊後依偽造文書罪及毒品通緝等罪送辦。

警方說，新北市淡水區35歲男子劉家瑋近年因吸食安非他命毒品多次遭警逮捕送辦，卻又因故未配合法官與檢察官的傳喚出庭調查，自2014年3月7日起，先後由士林地方法院及地檢署，連續發佈通緝在案，又因毒品案獲判徒刑3個月，必須入監服刑確定，但他仍未按時報到，當年7月29日第三度遭地檢署通緝。

劉嫌供稱，由於雙親的年紀大需要照顧，還要幫同居女友扶養2個未滿5歲的孩子，平常靠打臨工維生，平時就躲在女友的租屋處，根本不能入獄服刑90天，否則家中經濟就要斷糧了。

警方說，劉嫌為取得工作證明，昨天中午12時，拿著上週在淡水大中街拾獲的41歲黃姓男子的身分證，向士林區戶政事務所申辦戶籍謄本，承辦的沈、王姓戶籍員，比對照片、身分時，儘管劉嫌如今外形，與黃男的證件照片幾乎相似，但一個長臉、一個圓臉，還有耳垂方向有些不同，引起她們懷疑，雖然已完成業務申辦，仍報警處理。

戶籍員指出，為了確認劉嫌的身分，特地找出資料去電黃家，探詢黃男的相關資料，接電話的黃母說「我兒子？他在家啊？為什麼要去辦戶籍謄本？妳們（戶籍員）是否弄錯了？」至此已可確認站在眼前的劉嫌並非黃男本人。

文林所警員蔡承峰抵達，看見劉嫌坐立不安，對戶籍員的詢問皆答非所問，還不斷執問戶籍員「我就是我啊，妳到底想查什麼？確認什麼？」蔡員當場以M-Police小電腦拍照，輸入人臉辨識系統，立刻跳出「劉家瑋」的資料，於是大喊劉嫌全名，劉一聽拔腿往外逃，蔡員立刻尾隨狂追。

警匪雙方從3樓的戶政事務所，一路由安全梯下樓，直追到士林區行政大樓外百公尺，劉嫌突然腿軟，一個踉蹌當場仆街，在他起身之際，蔡員已由後趕上，將他逮捕歸案。

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