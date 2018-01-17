中市又有市場大盜 民眾PO圍捕過程直呼「驚死人喔」

2018-01-17 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕年關將近，菜市場治安亮紅燈？

台中市繼上週一名老慣竊連續在傳統市場行竊造成婆婆媽媽恐慌後，水湳市場本月14日也傳出搶案，所幸被見義勇為的民眾和義消分隊長合力圍捕，未料搶匪企圖拿刀拒捕，還好被趕抵警方制伏逮捕，有民眾將圍捕過程畫面上傳臉書，直說「驚死人喔光天化日敢在市場搶劫」，但也感謝見義勇為的民眾。

警方調查，33歲臨時工張家丞因缺錢花用，當天下午行經中清路上的水湳市場時，見購完物的44歲賴姓婦人將置有現金的藍色皮夾放入斜肩包內，又獨自一人坐在機車上有機可乘，隨即趁對方準備騎車離開時，由後將手伸入斜肩包內企圖竊取藍色皮夾。

賴女感覺有異轉身，赫見張嫌已將手伸入斜肩包內立刻用手攔阻發生拉扯，仍不敵年輕力壯張嫌被扯斷斜肩包，搶得財物後往市場內巷弄逃竄，此時正在附近巡邏的第五分局水湳派出所巡佐莊忠義、警員瓦力司等人，忽然聽到賴婦大呼喊「搶劫」立即展開追緝，並以無線電呼叫同仁支援圍捕。

期間張男逃到大鵬市場三巷，即被莊員及台中市義消大誠分隊長陳建銘與另一名熱心民眾合力壓制，逮捕過程中張嫌多次企圖掏出預藏藍波刀反抗，所幸莊員眼尖阻止並立即上銬，訊後全案依強盜罪嫌送辦，聲押獲准。

只是日前在另處傳統市場才出現「西裝大盜」偷竊婆婆媽媽錢包造成恐慌，當天又傳出搶案，有民眾為此將圍捕過程畫面上傳臉書，直說「驚死人喔」，也感謝見義勇為的民眾。