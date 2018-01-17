曾養「緝毒犬」戒毒失敗被逮 這次持霰彈槍又被抓

2018-01-17 13:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕43歲男子彭義隆施用毒品成癮，多年前還養一隻馬爾濟斯並穿上緝毒犬的衣物，提醒自己要戒毒，但最後失敗，前年因持槍、毒被警方逮捕送辦，還被判刑。彭男不以此為戒，反而擔心買賣毒品時被黑吃黑，買了霰彈槍、拐棍鎮暴槍防身。警方見時機成熟，前往彭男的租屋處逮人，並置物櫃上層夾縫處起出槍枝。訊後彭男及其女友，移送法辦。

警方調查，彭男與陳姓女友兩人長期吸毒，混合施用包含一、二、三級毒品，平日也以買賣毒品維生，擔心在買賣時被黑吃黑，所以購入槍枝擁槍自重。不只如此，彭男還是改槍老手，自2007年起光是被基隆警方起獲的改造槍械，逼近10把。

前年11月，基隆市警一分局就曾接獲線報，在彭男家中起出改造克拉克手槍，及整套的改槍工具，更發現彭男養了一隻緝毒犬，告誡自己，希望能戒毒，但最後宣告失敗，被法院判處有期徒刑2年10個月，併罰10萬元。

基隆港警總隊刑事警察隊日前接獲線報指出，彭男又購入火力強大的槍枝，經長期追蹤佈線，發現彭男與女友一起住在中正路上的租屋套房，15日見時機成熟，前往彭男租屋處下埋伏，16日凌晨2點見彭男返家，持搜索票、拘票進入屋內搜查。

狡猾的彭男還一度向警方表示，自己並非住在該屋，所以怎麼搜查也不會有結果，但眼尖的幹員，卻在置物櫃上的夾縫起出火力強大的霰彈槍及拐棍鎮暴槍，彭男當場傻眼。

警方將彭、陳二人帶回偵訊時，兩人在偵訊時毒癮頻頻發作，彭男情況較好，只是一直昏睡；陳女則是在偵訊時大吼大叫，出現毒品戒斷症狀，甚至搭救護車到醫院注射鎮定劑打點滴，才緩和症狀。

陳女年邁的老父親聞訊，三度到刑警隊探視，看見女兒戒斷症狀發作老淚縱橫，看在偵辦人員眼裡甚為不捨。

陳、彭兩人偵訊時堅不吐實，彭男只透露槍枝是花7萬元跟友人購買，其他的概不承認，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制及毒品危害防制條例，將彭男移送基隆地檢署偵辦，並將繼續向上溯源追查上游毒品及槍枝來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆