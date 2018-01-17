到嘉與基層話家常 陳家欽：新制服合身才驗收

警政署長陳家欽前往八掌派出所慰勉第一線員警執勤辛勞與基層同仁話家常。（記者丁偉杰攝）

2018-01-17 13:20

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕警政署長陳家欽今天（17日）上午訪視嘉義市警察局，也前往八掌派出所慰勉第一線員警執勤辛勞與基層同仁話家常，陳家欽表示，現行警察制服有員警認為穿起來不舒適，自掏腰包訂做制服，新款警察制服分成3款，共通性為舒適好穿、實用性，正開放警察票選中，預計年底完成換裝，不會像過去只有大中小3種尺寸，會要求廠商讓每位員警都穿到合身才完成個人驗收。

陳家欽今天（17日）上午到嘉義市警察局聽取局長詹永華工作簡報後，隨後到八掌派出所頒發民生南路金美堂銀樓搶案破案獎金，勉勵所長吳政緯及基層員警，並了解員警對於新款警察制服票選的看法、關心派出所人力不足等問題，員警則反映查緝非法外勞等工作事項。

針對警政署日前公布3款警察制服樣版，並讓警察填寫問卷、網路票選一事，陳家欽說，蔡英文總統也很關心警察制服換裝進度，開放警察票選，就是希望警察不只是喜歡新制服就好，要兼顧舒適好穿、實用性及專業形象與便利性，會要求廠商讓每位員警都穿到合身才完成個人驗收，不希望再聽到同仁自掏腰包訂做制服。

陳家欽隨後轉往嘉義基督教醫院探視因突發腦溢血住院的嘉義市警察局交通隊長林耀本，並慰問家屬，林在術後情況穩定，已從加護病房轉往普通病房。