半年3次酒駕被抓 花蓮婦人「怕坐牢」當場哭了

婦人第三次酒駕公共危險被抓到，當場在駕駛座落淚。（翻攝監視器）（記者花孟璟攝）

2018-01-17 13:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕7個月內第3次酒駕還觸犯公共危險罪，花蓮47歲楊姓婦人昨天下午1點開車經過台9線鳳林長橋段，被警方攔下，全身酒氣沖天的她看到警察攔車，還被測出酒測值0.66mg/L，她當場在駕駛座落淚！被依照公共危險罪送辦。

警方表示，楊婦在去年7月、11月都在同路段酒駕被逮到，酒測值分別高達0.98mg/L、1.03mg/L，被花蓮地院判刑2個月、3個月，得易科罰金，但婦人因為家境貧困，一直還沒到監理站繳10幾萬元罰款，這次又第3次酒駕被抓到，雖然很同情「也得照規定來」，全案依公共危險罪嫌送辦；警方也說，由於短短半年時間已3次酒駕達公共危險，這次很可能「真的要入監服刑了」。

楊婦昨天下午開著白色小轎車從長橋里萬森路往東開到台九線，剛好遇到鳳林警分局長橋派出所警員李建安的巡邏警車，白色小轎車和警車會車後立刻加速離開、還故意彎進小路，警車立刻將她攔車檢查，她當時全身酒味，看到「又是他」完全不敢直視警員，還一直說「我只有喝保力達、而且我也到處找地方休息」、「第3次了，你（警察）也不要這樣嘛」！只是警員仍依規定提供礦泉水給婦人漱口，並當場酒測，酒測值仍高達0.66mg/L，酒測結果出來，婦人坐在駕駛座當場落淚哭了。

警方表示，婦人半年時間3次酒駕被查獲，酒駕就像馬路不定時炸彈，可能造成其他用路人的危險，為了自己、為了家人，呼籲民眾千萬不要酒後還開車，應該委託沒有喝酒的朋友當駕駛或叫計程車，「二百塊的計程車費，再怎樣也比幾萬塊的罰金便宜」。

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