黑幫橫行終被逮 當街擄人畫面驚悚

黃男駕駛的車輛遭戰堂的車輛（紅框）夾擊，黃男有人開車（藍框）直接衝撞戰堂車輛。（記者陳薏云翻攝）

2018-01-17 13:07

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和警分局昨會同刑事局第二大隊，兵分12路持搜索票直搗竹聯幫戰堂，逮捕竹聯幫戰堂40歲金姓大哥，及小弟5名，該黑幫以保安路上一間刺青店「紋人墨客」作為堂口，上月號召近50名小弟當街擄人又砸店，卻疑遭當地派出所吃案，讓店家嘆「警方縱放，助長黑幫」

此次逮補的治平對象，為戰堂新生代大哥金長暉，有槍砲、組織及妨害自由等前科，去年初開始，帶著小弟到處亂，看誰不爽就撂人火拼，最嚴重是上月21日，因旗下巫姓小弟與北投區台聯幫黃姓幫眾在臉書互嗆，金男為替巫男出頭，撂了50人前往北投，找到黃男的車輛後，以車包夾想將黃男押上車，黃男的友人即時趕到，直接開車衝撞金男等人車輛，見計畫失敗，金男等人開車離去。

押人失敗後，金男隔天又再派人前往黃男親屬經營的檳榔攤開槍、砸攤洩憤。檳榔攤老闆楊姓女子嚇到前往北投分局石牌派出所報案，沒想到警方卻說「你知道對方是誰嗎？」「不知道就無法受理。」直到永和分局介入，才開始釐清雙方的恩怨情仇。

戰堂的刺青店堂口從去年初遭人尋仇開槍，9月又在店門口痛毆汽車駕駛以及砸車，導致對方11月光天化日下前來開槍回擊，去年底又因招惹台北市台聯幫，遭到對方連開5槍示威，讓附近居民相當害怕。

警方昨兵分12路，逮補包括金男等6名嫌犯，並查獲並搜出兩把長槍、三把短槍、防彈頭盔及防彈背心等證物。警方問訊後依組織及搶砲彈藥管制條例送辦。

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金男撂人砸檳榔攤。（記者陳薏云翻攝）