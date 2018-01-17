做賊喊抓賊！ 詐團新話術 開口就控涉詐嚇矇被害人

2018-01-17 12:43

〔記者許國楨／台中報導〕曾在詐團「習藝」的羅姓男子自立門戶，捨棄以往亂槍打鳥、成效不彰、徒增話務費用的作法，透過管道購得中國人民個資後鎖定，誆稱是通訊管理局，以被害人名下門號發送大量違法簡訊涉詐為由，要求匯款至「安全帳戶」監管詐財，3個月來不法獲利高達上千萬元，中打偵五隊昨循線攻堅破獲時，痛罵「標準的做賊喊抓賊！」

警方調查指出，綽號「小胖」的25歲男子羅宇廷先前就是詐團成員，憑著學到的整套流程，自立門戶擔任首腦還不斷進化，考量以往詐團採亂槍打鳥方式，不僅效果不佳且增加話務費用的成本，因此透過管道以每筆2元價格，購得大部分都是中國南京、武漢區域的10萬筆詳載姓名、性別、手機號碼的個資後鎖定。

偵五隊長賴英門說，羅嫌吸收年輕成員負責第一線詐騙人員，假冒中國通信管理局，誆稱被害人名下門號發送大量違法簡訊涉及詐欺，一旦被害人否認，便要求配合公安機關調查以證「清白」，隨即將電話轉接到第二線假冒公安人員接聽，要求匯款至「安全帳戶」監管靜候調查，藉此讓心生畏懼的被害人，將存款匯至人頭帳戶牟利。

警方去年11月間追查發現，以羅嫌為首的詐團，在台中市區設立流動詐欺機房，且為躲避查緝，不斷游移變換據點，增加查緝難度，警方也不斷動員人力埋伏跟監，鎖定機房位於封閉型社區大樓，進一步確認後，昨天下午持搜索票破門攻堅，當場逮捕正在撥打詐欺電話四處逃竄的羅嫌及另5名成員，起出詐欺手機22枝、筆記型電腦、被害人個資、WIFI訊號分享器、路由器及K他命毒品1包等贓證物。

賴英門說，經初步清查發現，該詐團每天詐騙得手4至6人，經營3個多月來已有3百多人受騙，詐財金額上看千萬，今天訊後將全案依詐欺、毒品及組織犯罪條例罪嫌送辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音