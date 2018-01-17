涉洗劫強盜女子 殺人魔管鐘演之子認罪求輕判

2018-01-17 12:31

〔記者楊國文／台北報導〕殺害7人、被稱為殺人魔的管鐘演已伏法，兒子管穆池去年涉持模型槍夜闖新北市王姓女子住家，綑綁她並洗劫財物，被逮卻辯稱與王女有性交易糾紛，一審不採信辯詞，以加重強盜罪判刑8年6月，高等法院今辯結，管男認罪，豪氣說「該關就關」，但請求輕判，及給他交保，能在服刑前和撫養他長大的阿姨相處盡孝道；本案訂本月31日上午宣判。

在押的管穆池（36歲）還押時，還特別回頭向媒體強調，「阿姨是比母親還親的人，我真的很希望能交保，農曆過年前能報答她的養育之恩」，管也說，「之前有媒體報導說父親從來沒關心我，並不正確」。

管穆池個頭嬌小，父親管鐘演是知名殺人魔，從1998年2月到1989年10月，在台中、台北共殺害7人，令人髮指的是涉及一家3口的滅門血案，7年前被法務部槍決伏法。管穆池國小畢業，涉有毒品、恐嚇、竊盜等前科。

判決指出，管穆池2017年8月6日晚間8時許，躲在新北市板橋區王姓女子住處頂樓，趁王女開門上樓洗衣服，管趁機涉持外觀逼真的模型槍，逼迫王女進屋下跪用繩子反綁雙手，搜刮2000元現金、愛其華手錶、iPhone手機與三星手機各1支後離去；警方隔天即將管男查獲到案。

管應訊稱，去年3月間，上網跟王女談妥性交易，碰面發現長相不同、身材差很多，王女為他按摩時，他因早洩無法性交，但王女堅持收2000元，他覺得根本沒辦事就付錢很吃虧，後因缺錢，才想找王女把2000元要回來。不過，王女否認從事性交易，更不認識管男，指管根本是一派胡言。

台北地院認為管男搜刮手錶、手機等財物，已超過2000元，顯然辯詞不實，依攜帶兇器侵入住宅強盜罪判他8年6月。

管男上訴高院，管今以台語答辯表示認罪，他從警訊起就坦承強盜犯行，但一審判太重才會上訴，「做錯事該關就關」，他表示離過年只有一個月，請求高院給他交保，願意讓法院將他限制出境等境管措施、每日向派出所報到來代替羈押。律師也求情說，管男始終認罪，也未傷害被害人，拿模型槍只為了嚇唬被害人，請考量管鐘演被捕時管男僅國小五年級，母親又離家，由阿姨撫養，家境不好只讀到國小畢業，平時只能打零工，請求法官依刑法第59條的規定從輕量刑。

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