桃檢指揮海巡等單位 查獲市價近億元毒品

2018-01-17 12:10

［記者謝武雄／桃園報導］桃園地檢署指揮海巡署北、刑事警察局等單位，16日下午3時，在桃園竹圍外海45海里處，查獲昌盛6號漁船走私二級毒品甲基安非他命34公斤、四級毒品鹽酸麻黃鹼120公斤、不明咖啡色粉末276公斤（成分待鑑定）、二級保育類食蛇龜69隻，逮捕59歲船長張萬壽等7名人員，檢方預估這批毒品市價近億元。

桃園地檢署緝毒專組主任檢察官何嘉仁、檢察官林劭燁指揮海巡署北巡局台北機動查緝隊、基隆海巡隊、岸巡第一總隊、岸巡第二總隊及刑事警察局偵查第三大隊第三隊、新北市政府警察局刑警大隊偵查第三隊共組專案小組偵辦。

檢方透過高檢署毒品資料庫，分析比對張萬壽等販運毒品集團成員網絡，運用科技設備跟監、蒐證，掌控其等運毒模式後，於16日下午3時，在桃園竹圍外海45海里處，查獲張萬壽駕駛「昌盛6號」漁船（CT4-1230），走私大量毒品及保育類動物，除逮捕張萬壽外，另逮捕印尼籍船員2人、中國籍船員2人、台籍船員1人，偷渡返台吳姓通緝犯，「昌盛6號」也被扣押。

桃園地檢署襄閱主任檢察官王以文表示，為落實行政院｢新世代反毒策略」，執行高檢署「全國性區域聯防毒品查緝行動」，桃園地檢署去年展開多次緝毒行動，總計查獲三級毒品愷他命731公斤、第四級毒品麻黃鹼203.47公斤。

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