防搶演很大 明華園演員摻一咖

防搶演練演很大，潮州分局邀明華園演員摻一咖。（記者邱芷柔翻攝）

2018-01-17 11:39

〔記者邱芷柔／屏東報導〕年關將至，各地警分局陸續執行防搶演練，今天上午屏東潮州分局除了由警員扮演搶匪，更找來著名的戲曲團體「明華園」繡花園戲劇團合作，在街頭上演警匪追逐戲碼，最後透過警民合作，一起制伏搶匪，讓圍觀民眾直呼真的演很大！

潮州分局今天上午在「南州地區農會新埤辦事處信用部」進行金融機構防搶暨攔截圍捕演練，先由警方假扮的歹徒在信用部內對天花板開槍，搶匪得手後往沿山公路逃逸，現場行員按下警鈴後，警方開始執行攔截圍捕，在警方安排下，圍捕路上巧遇明華園劇團大貨車，團員們發現警方正追逐搶匪，主動利用大貨車車身阻擋搶匪行進方向，警方與團員們最終合力逮補搶匪。

潮州分局指出，前年1名有多項前科的歹徒，就在光天化日下，持西瓜刀到新埤鄉農會搶劫，得手上萬多元後騎車逃逸，歹徒特意挑選地處偏僻人煙稀少的地點時段犯案，因此今年分局有別以往，選擇在新埤鄉的農會辦事處進行防搶演練，希望藉此加強行員及民眾防搶的危機意識。

潮州分局表示，潮州是戲曲發源地，所以演練時特別邀請在地劇團參與，警力有限民力無窮，也希望透過演練，加強警民合作的觀念，並提醒民眾年關將至，應多注意防詐騙、防搶、防竊、防扒，也提醒民眾有大筆的金錢流動可以向警方申請護鈔，有出遠門者也可向警方申請舉家外出守護。