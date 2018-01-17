印度外師闖咖啡廳強借錢 店員聽嘸竟失控砸店

2018-01-17 11:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕印度籍男子雷席德（32歲）15日晚間6點多，徒手闖進新竹市區一家咖啡廳，一進門就落英文向店員借錢，沒想到店員聽不懂，他竟大肆破壞櫃台點餐機及收銀機，店家嚇壞趕緊報案，警方到場後，他不願透露破壞店家原因，只冷淡回應「我會分期賠」。店家遭破壞的點餐機約6萬元，已經損壞不能開機，業者憤而提告，全案依毀損罪嫌移送法辦。

警方調查，來自印度的雷男在市區美語補習班擔任外語老師，15日晚上6點多他突然闖入市區一間即將打烊的咖啡廳，店員以為他要點餐，但他卻伸手不斷喊「Money」，當店員進一步詢問時，他竟用英文開始倒數，不久後突然把點餐機推倒，店員還沒回過神，他竟又開始第二次倒數，最後連收銀機都遭破壞。

「five、four、three、two、one！」，店員說，雷席德到櫃檯前伸手說「Money」等外語，因為不了解他的意思，愣了一會後，雷席德竟突然暴跳如雷，先弄壞點餐機後，再推倒下方的收銀機，好在收銀機因有線路插著，只懸空掛著沒有被摔壞，雷席德之後還亂丟店裡的東西，店長嚇得拿出鍋子和菜刀防身，隨即報案。

警方到場後，雷席德已平復許多，警方發現他並無喝酒、也沒有前科，不知為何會做出失控舉動。雷席德向警方聲稱因店員不借他錢，經多次警告還是不理他，他一氣之下才會動手破壞店內東西，至於店家毀損的物品，他也願意分期賠償，但由於店家堅持提告，警方訊後將他依毀損罪嫌移送法辦。