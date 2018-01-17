司改會反對林州富任法評會評委 司法院稱已辭召委

司改會一早在司法院前舉行記者會，要求林州富法官辭去法評會評鑑委員一職；與會人員包括司改會執行長陳雨凡律師（右二）、董事長林永頌律師（右四）、北律常務理事林俊宏律師（右五）等人。（記者溫于德攝）

2018-01-17 11:28

〔記者溫于德、項程鎮／台北報導〕第四屆「法官評鑑委員會」上週五舉行第一次會議，選出林洲富法官擔任召集委員，不僅代表林在任期內將擔任每次會議主席，對外同樣也可代表發言，對於會議流程與審議方式有舉足輕重的影響。但民間司改會今天上午表達不認同態度，舉辦記者會要求林辭去評鑑委員一職，董事長林永頌也反問司法院長許宗力「到底要不要司法改革？」

不過，就在記者會結束後，司法院祕書長呂太郎隨即公開表示，智財法院法官林洲富是被法官推薦擔任法官評鑑委員會票數最多的法官，因此司法院長許宗力依慣例圈選林為法評會的召集人，不過林了解在法官內部網站「法官論壇」上，對他擔任法評會召集人有不同意見，因此已辭去召集人一職，另外，許院長雖依慣例選林為法評會的召集人，但法評會新任委員上任後第一次開會，還會再選一次召集人，以往曾發生法評會選出的召集人，和司法院長圈選者不同。

司改會一早在司法院前舉行記者會，林永頌直言，林洲富法官當選本屆法評會委員很具爭議性，更令該會感到遺憾的是，「竟然最高票讓林洲富當選法官評鑑委員」；此外，林2011年時任「蕭仰歸法官之子肇逃關說案」之陪席法官，明知包庇關說情時，卻仍在無罪判決書上簽名，具此已屬於不具道德勇氣講真話之人，「自然不適合擔任評鑑委員。」

同樣令司改會感到遺憾的是，司法院長許宗力力挺林州富擔任法官評鑑委員會擔任臨時召集人，使其有機會擔任召集人，林永頌再度反問許「到底要不要司法改革？」

另一方面，全國司法改革會議日前認為，全國人民得以直接請求評鑑法官或檢察官，但司法院草案至今未納入，林再度批評司法體制「沒有反醒、自治的能力。」

林永頌最後說，司法需要被改革的不僅制度面，「不適任法官淘汰機制」同樣是全民所殷切期盼，否則如何面對人民；林在記者會結束前點出，即便國內不良法官僅有3%或5%，卻有30%或50%的法官選擇包庇，才是司法最大問題。

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