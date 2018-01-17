心智障礙男拐女童磨蹭猥褻 被判強制治療

2018-01-17 11:08

〔記者王俊忠／台南報導〕有中度心智障礙的郭姓男子，於105年11月在台南市東區一家遊戲場拿兌換券送給一名7歲女童、化解其心防，再誘引女童到樓梯通道，抱起女童背部與自己胸部到下體間上下、前後磨蹭，後來有電影院員工經過，郭才中止犯行，並讓女童回到遊戲場找父母。

一審法官審認郭男對14歲以下幼女犯強制猥褻罪，郭在犯罪時意識清楚、無心神喪失或精神耗弱情況，判刑2年。由於女童父母願意原諒郭男、要求他治療好，避免再犯。法官准予緩刑5年，但緩刑期間需接受強制治療，直到無繼續治療或輔導教育必要為止，期間付保護管束。

判決指出，郭男於105年11月6日下午3點許到南市東區一家遊戲場遊憩，他見一名7歲女童與父母、妹妹也來遊玩，利用女童父母注意看場內互動活動時與女童攀談、並送兌換券給女童，卸下其心防。

女童告知母親此事，女童母還告訴女兒要向郭男道謝，郭並觀察女童與家人舉止，他見女童父與女童在一起、但女童父又注意在看場內活動時，在遠處向女童招手示意跟他離開，女童就跟著郭男離去，兩人一起到遊戲場旁的影城2樓樓梯間。

郭男把女童帶到這處樓梯間後強行抱起女童，使女童背部貼近自己身體胸前到下體部位上下、前後磨蹭，當郭對女童磨蹭時，一名影城員工剛好從3樓快跑下樓，郭見狀即中止對女童的猥褻行為，並帶女童回遊戲場，讓女童自行去找已焦急找她的父母，女童告知父母上情並報警查獲這名猥褻狼。