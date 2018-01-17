網路假賣韓團黃牛票 詐欺慣犯再被起訴

2018-01-17 10:38

〔記者謝君臨／台北報導〕詐欺慣犯范煜祥利用韓國BTS防彈少年團、明星金所炫來台開唱機會，上網假賣黃牛票，誘騙5名女粉絲5萬多元，去年12月，檢警拘提范嫌到案，台北地檢署訊後以范嫌居無定所，有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准迄今，今依詐欺等罪起訴范男。

北檢指出，范嫌曾多次假賣黃牛票，之前已被檢方起訴2案，被害人逾20人，詐騙金額超過10萬元，目前2案均在法院審理中，本次是第3次另案起訴。

檢警調查，韓星金所炫去年來台開見面會，范嫌就以上網賣黃牛票方式，誘騙3女先付一半金額訂金，事後范嫌未給門票，始知受騙；另，去年10月，BTS防彈少年團在台舉辦演唱會，范嫌見有機可乘，跑到預售票口向已購得門票的民眾借看門票，趁機偷拍門票照片，再上網假賣黃牛票詐騙。

檢警發現，范嫌將原價6800元、4800元的VIP區及一般區門票，各開價14500元、12100元，誘騙蔡姓、林姓2名女子匯款購票，並利用其租屋處房東的收租帳戶，要求2女先匯入訂金，先拿這筆錢抵付租金。

而後范嫌搬家，再上網訂下南京東路及興安街2家飯店房間，2家飯店分別提供2個帳戶供電匯住宿費，范嫌照樣要2女分別匯款至飯店帳戶，抵充住宿費，2女匯完部分款項後，范嫌再要求2女將門票餘款，以現金裝信封袋，用宅配送到他的飯店房間，得手後就避不見面，2女始知受騙，向警方報案。

警方花了2個月時間，找到范嫌落腳處，向北檢聲請拘票，將范嫌拘提到案，並依詐欺罪嫌將他移送北檢。檢方訊後，以范嫌居無定所，有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准迄今。