靈骨塔位吸金撈12億 北檢聲押禁見主嫌李睿霖

2018-01-17 10:22

〔記者謝君臨／台北報導〕檢警偵辦靈骨塔詐欺案，發現「李哥」、「強哥」集團利用「鴻源」、「全球統一」吸金案的受害者名冊，鎖定退休的軍公教人士行騙，3年多來詐逾12億元，全案主嫌「李哥」李睿霖昨（16日）在律師陪同下，主動到案說明，台北地檢署訊後認為「李哥」涉嫌重大，有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢警調查，「李哥」、「強哥」集團先後設立天瑞、上寶、源盛等10餘家紙上公司，鎖定退休的軍公教人士行騙，3年多來詐得12億3500萬元，北檢去年10月起訴「李哥」兒子李中維等41人，今年初再搜索集團13據點，聲押禁見10名集團幹部，法院裁准4人，其餘交保候傳。

檢警調查，兩集團的業務員與法律團隊幾乎相同，以投資契約形式包裝後，向被害人誆稱僅要9萬8000元或12萬元，即可低價購買塔位使用權狀，而後可以70至100萬元的價格售出，只要1至3個月內，即可快速回收3至10倍以上的高額報酬。

而後，業務員再向被害人佯稱，已覓得買家想購買塔位，但對方有節稅等考量，必須一次大批買進才願意交易，再找來假買家取得被害人信任，造成被害人誤信而先購入大量塔位，並以簽保密協議書方式，迫使被害人不敢張揚，而在被害人資金不足時，業務員另介紹民間貸款金主，協助被害人辦理貸款周轉，但年利率竟高達30％；檢警估計，被害者達數百人。

檢方追查，集團除了面試篩選外型姣好的業務員，另聘請講師授課，教導業務員詐騙話術、應對客戶技巧，並嚴格訓練業務員的禮貌、體貼，要求業務員必須先受訓考試，再通過主管審核，才能獨立作業撥打電話接觸客戶，而業務員每售出1個塔位，就可抽2萬8000元，每月收入約在300萬至500萬元間。

檢方發現，除了訓練有素的業務團隊，集團甚至還擁有專業的法律團隊，長期提供法律諮詢、協助集團擬定契約、打刑事、民事訴訟等，且在被害人提告後，律師會出面以被害人遭詐金額的一成談和解，要求被害人撤告，並向檢察官表明僅為民事糾紛，協助集團脫身。

去年8月，檢調展開首波搜索、約談行動，訊後聲押禁見12人獲准，另查扣犯罪集團不動產8筆、證物23箱、現金945萬8800元、銀行帳戶內1945萬5176元、洗錢帳戶內385萬8300元，要價1338萬元的法拉利458 Italia，以及Benz、BMW等18輛進口名車。

今年1月初，檢警再展開第二波行動，搜索集團據點13處，並約談業務經理、財會人員等多人到案，檢方訊後以涉犯詐欺罪嫌情節重大，有串、滅證及逃亡之虞，聲押禁見10名集團成員，法院裁准4人，其餘交保候傳。