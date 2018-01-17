地主僱工蠻橫霸道 不給工資還要代墊款

2018-01-17 10:12

［記者楊政郡／台中報導］台中市北屯區張姓地主102年興建自宅工程，傳出蠻橫霸道行徑，率眾對小包商恐嚇，沒給工資還威逼邱姓板模工繼續施工、威逼游姓承包商墊款、威逼鋁門窗工程吳姓包商、黃姓粉刷包商工人在工地小便為由，不但不給工資，還要他們賠錢了事，台中地院依恐嚇及妨害自由等判處張1年6月徒刑，其餘同夥判5人判2至8月徒刑，均得易科罰金。

判決書指出，張姓地主在102年間在北屯區興建自宅，但邱姓板模工因張積欠工資，拒絕繼續施工，張竟率眾半路攔截毆打、恐嚇，到邱某其他工地強押到其自宅工地，強迫簽下30萬及40萬本票各一張，才放他走。

游男承包興建及管理事項（相當總監工地位），但一開工張就要游代墊工程款，游無力支付躲起來，竟恐嚇游的女友，要她把游交出來，否則要賠償500萬元。103年7月張率眾到游的公司及住處，恐嚇游沒完工怎可落跑，要求賠償500萬元，同夥在旁毆打游男後腦少勺，威逼游要如何解決及賠償，強逼游留下其母親之個人資料，而行無義務之事。

另外吳姓鋁門窗包商103年2月到張某住處請款80萬元，張僅支付20萬元，但要求吳要簽署本票20萬、60萬元兩張，如果不簽就要去他公司破壞，而104年初張竟持上述2張本票，要求吳分期清償，若不還錢就要破壞他公司。

而承包粉刷工程的洪某，準備請領103年10月1日至17日的工資20萬餘元，但張某藉口黃的工人在工地小便，只以支票付10萬元，後來還說現場還要尿騷味，要求黃還要賠償10萬元。而張又以電話向黃恫嚇稱，水泥粉刷不平必須找人另行施工，要他賠償10萬元，後來黃賠給張6萬2000元。