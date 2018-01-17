朋友常虧「女兒可愛不像他」 單親爸鑑定真的非親生

常被朋友調侃「女兒太可愛，跟你一點都不像，一定不是親生的」，中國浙江男子起疑去做親子鑑定，結果竟真無血緣關係。（情境圖）

2018-01-17 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子離婚後，一直獨力撫養女兒，不過女兒長大後亭亭玉立，常被朋友調侃「你女兒這麼可愛，跟你一點都不像，一定不是親生的」，雖然知道朋友是在開玩笑，但男子仍耿耿於懷，遂去做親子鑑定，結果竟真無血緣關係。

據中國媒體《台州晚報》報導，浙江一名男子老趙（化名）離婚後，獨力撫養女兒長大，與老趙關係不錯的朋友常開老趙的玩笑，說他女兒不是他親生的，這名朋友表示：「我們跟老趙都是老相識了，平時動不動會開玩笑說，他女兒跟他一點都不像，哪裡撿來這麼可愛的女兒，我們也去養一個。」

雖然知道朋友在開玩笑，但老趙在女兒長大過程中，逐漸發現女兒相貌特徵跟自己越來越不像，於是他委託了鑑定機構作DNA親子鑑定，沒想到，鑑定結果出來，還真的顯示他和女兒不存在血緣關係；老趙朋友尷尬表示：「沒想到玩笑話成了真，讓大夥兒有些尷尬。」

想到女兒都15歲了，自己才知道真相，老趙一氣之下將前妻和女兒告上了法庭，訴請法院確認其與女兒不存在父女關係，並要求前妻歸還撫養費和精神撫慰金，前妻聲稱老趙在女兒出生前就已知情，盼老趙能夠念及當年夫妻之情，撤銷告訴，經調解後老趙放棄追討撫養費和精神撫慰金，但非親生的女兒歸前妻撫養。