誆檢察官相驗解剖屍體要錢 殯葬業者詐欺判刑5月

2018-01-17 09:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署提醒民眾，檢察官依法相驗及解剖，完全不收任何費用！

雲林地檢署偵辦殯葬業者黃明政（43歲）利用檢察官相驗解剖機會，趁機向死者家屬詐騙金錢案，被告經雲林地檢署起訴，雲林地方法院以詐欺取財罪，判處有期徒刑5月，雲林地檢署重申，檢察官依法相驗及解剖完全不收費。

檢方調查，105年11月3日間，呂性女子在雲林縣西螺鎮某旅館投宿，因跌倒死亡，檢察官到虎尾鎮惠來公墓殯儀館相驗、隔日解剖。

經營殯葬業多年且曾擔任雲林縣葬儀商業同業公會理事長的黃明政，長期從事此等公益性質甚高之事業，竟不懂潔身自愛，趁家屬遭逢不幸、心力交瘁之際，向死者兒子及胞弟佯稱辦理後事費用，包括「法醫解剖後之屍體縫合費用」需2萬元、解剖助理費1萬2000元等，導致死者家屬誤信「法醫僅負責解剖而不負責縫合屍體」等錯誤訊息，事後並交付黃另計該筆3萬2000元等殯葬費用。

事後黃明政指示不知情員工，甚至將法醫縫合完成遺體胸腹部縫線縫合部分拆除後，再另行縫合，以取信家屬，全案經雲林地檢署接獲民眾檢舉查獲，黃明政雖否認犯行，經死者家屬及相關證人指證歷歷，且有檢察官勘驗筆錄、現場照片、喪葬費用明細及收據可證，事證明確經檢方提起公訴。

全案經雲林地院審結，以刑法第339條第1項詐欺取財罪，判處黃有期徒刑5月。檢方以黃明政認一般民眾不諳地檢署相驗及解剖作業詐取款項，踐踏公部門公信力，惡性重大；並提醒民眾，檢察官依法相驗及解剖均不收任何費用，如有殯葬業者以相驗及解剖為名義收取費用就涉嫌詐欺，請勿受騙並儘速報案。