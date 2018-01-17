台鐵百年頭一遭！趁列車長去查票 賊砸破車窗偷車長室

112車次自強號列車，列車長昨天中午查票返座時，發現車長室遭不明人士破窗，偷走她和另名蕭姓員工的背包，所幸僅損失工作證及鑰匙，鐵警全力追緝中。（記者陳恩惠翻攝）

2018-01-17 02:03

［記者陳恩惠／台北報導］聽過停在路旁轎車經常吸引竊賊打破車窗搜括現金，沒想到連台鐵「自強號」列車的車長室，昨天中午也傳出遭不明竊賊打破車窗玻璃，入內偷走包括列車長在內的台鐵工作人員3個工作背包，所幸沒有金錢損失；鐵路警察局台北分局據報，目前已由鑑識人員蒐證採集指紋進行比對，同時已調閱行經6車站的月台周邊監視器，過濾下車旅客手中持有的可疑物品，全力比對、追緝中。

資深鐵警表示，以往火車上發生的竊案，大多是乘客疏於注意，放在行李架上隨身財物被偷，或是趁列車長離開、車長室未上鎖時入內行竊，如此大費周章以重物擊破車窗玻璃行竊，還真是台鐵百年史上頭一遭。

鐵警說，根據現場車窗大片碎裂的狀態，且現場並未遺留任何大型石塊，可能是竊賊行經車長室，意外從霧面車窗看到室內椅上放置的工作背包，錯認放有現金，於是隨手拿「重物」擊破車窗，由於列車內可供擊破車窗的重物除了有滅火器，還有車窗擊破器，鐵警除了清查前後車廂懸置的滅火器、根據擺放位置是否遭移動，以及滅火器瓶身蒙塵、或遭拭淨的狀態，以及就近的車窗擊破器一一蒐集指紋和生物跡證進行比對。

鐵警表示，車長室從破窗被竊、到發現的時間長達47分鐘，列車當時正由中壢往北方向，行經桃園、板橋及台北各站，竊賊有可能在此期間下車逃離，也不排除為了掩飾犯行躲在車上直抵終點，目前已調閱列車停靠的桃園、板橋、台北、松山、七堵及基隆等六站停靠月台的監視器仔細過濾。

鐵警說，台鐵這部112次自強號列車，昨天清晨6時12分自屏東潮州站發車，在中午12時40分抵達終點基隆站，王姓女列車長上午11時21分當列車駛離中壢站後，離開車長室前往各車廂查票，直到中午12時8分列車即將抵達松山站前，走回車長室欲休息，驚見車門玻璃遭不明人士砸破一個大洞，安全玻璃的碎片散落在室內各處，仔細察看，發現她和負責車上食品銷售的蕭姓服務員一共3個工作背包全都遭竊，所幸背包內只放有個人外套、工作證及鑰匙等物，連1元現金都沒有，損失不大。