1/16 今彩539頭獎摃龜！大樂透頭獎開出1注！

2018-01-16 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月16日）開獎的第107000005期大樂透，頭獎開出1注，每注可得1億元，由新北市三重區自強路2段42號1樓「心想事成彩券行」開出；第107000014期今彩539，頭獎摃龜。

第107000005期大樂透中獎號碼為：「08、26、29、32、36、39，特別號：23。」頭獎獎共開出1注，每注可得1億元；貳獎共1注，每注可得335萬9360元；參獎共24注獲得，每注可得7萬1152元；肆獎共126注獲得，每注可得8712元；伍獎共1908注獲得，每注可得2000元；陸獎共2779注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬7077注獲得，每注可得400元；普獎共3萬5407注獲得，每注可得400元。

第107000005期49樂合彩中獎號碼為「08、26、29、32、36、39」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共180注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5086注中獎，每注可得1250元。

第107000014期今彩539中獎號碼為「07、12、13、15、23」，頭獎摃龜；貳獎共201注獲得，每注可得2萬元；參獎共6728注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1009注獲得，每注可獲得50元。

第107000014期39樂合彩中獎號碼為「07、12、13、15、23」，四合摃龜；三合共128注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4210注中獎，每注可得1125元。

第107000014期3星彩中獎號碼為「600」，正彩共25注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000014期4星彩中獎號碼為「3105」，正彩共4注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」