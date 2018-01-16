「神鵰俠侶」爭產新篇章 這次為討東京著衣股權

2018-01-16 21:19

〔記者溫于德／台北報導〕曾被譽為現代版「神鵰俠侶」的東京著衣董事長鄭景太與前妻周品均，繼傳婚變或誹謗告訴後，近日再傳民事糾紛；據悉，周女認為，她應擁有東京著衣437萬8680股份或受償1億508萬元，但鄭男及其餘被告卻不願給予，因而向法院遞狀提告索討；不過，眾被告均無法認同，且質疑「原告突然變更聲明」，屬於嚴重延滯訴訟行為，不同意變更。

周女律師日前開庭時表示，東京著衣437萬8680股的股份原本應屬於原告，但公司方面拒絕登記在她名下，而是登記在鄭男、禾旭投資公司，以及兆禾投資公司及其鄭姓負責人名下，此後又將股份轉賣東方金匯公司，因此，鄭等人作為已構成民法之「通謀虛偽意思表示」而無法成立。

但台北地院今日下午再度開庭時，周女律師變更訴之聲明、認可該筆交易有效，隨即撤回對東方金匯之告訴，另改主張提到，先位聲明部分請求擁有股份，一旦法院判決駁回，備位聲明則要求鄭等被告須負起損害賠償責任，給付股票現金價值共1億508萬餘元。

但鄭男與其餘被告律師聽畢原告主張後隨即反駁，本案日前已完成爭點整理，但周女今日庭期突委由律師辯稱聲明，顯有延滯訴訟之嫌，依據民事訴訟法相關規定，變更前須經被告同意，「但我們不同意她變更」；而眾被告律師也建議，原告若要大幅度變更，可撤回本見告訴、另提訴訟。

法官聽畢雙方陳述後，諭知周女律師庭後具狀陳報完整意見，說明變更理由，全案候核辦。