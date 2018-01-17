老榮民因妻住院無人送終 善心禮儀師扮孝子補缺憾

2018-01-17 00:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕「送行者」陳紀孝不怕禁忌，扮孝子陪老榮民走完人生最後一程！

96歲莫姓老榮民病逝，唯一親人老伴因車禍住院，竟無人送終，陳紀孝自願當孝子捧著骨灰，完成莫老夫妻的心願，更不收費用。陳的父親也是榮民，事後得知此事，不責備兒子，反而支持紀孝的用心，陳紀孝更獲榮服處頒感謝狀肯定。

莫姓老榮民於18歲入伍，參加過抗日戰爭、國共內戰，跟隨部隊離鄉來台，曾獲總統頒發戰功紀念章，一生革履漂泊，直到52歲上士退伍，獨居生活了30多年，直到85歲經老鄉介紹，返回中國娶回52歲的賀女為妻，夫妻倆住在僅2坪的破舊老房，僅靠每月的半俸，生活貧困。

莫老因病氣切住進養護機構，半俸全花在每月的住院上，因在台毫無親人，莫家生活更加困頓，未料妻於日前車禍也住進醫院，兩人都無親人照顧，只能互相牽掛惦念著，幸好遇上善心送行者，伸出援手與愛心。

莫老去年底病逝，妻子還在住院動彈不得，今年初同鄉求助禮儀師陳紀孝，因父親也是老榮民，便把莫老當成自己的父親般，得知無人能為莫老送終，毅然決定以孝子身分送行，完成莫老遺願，不讓莫妻留下任何遺憾，同時免費為貧困老榮民辦理身後事，令莫妻和榮服人員十分感動。

陳紀孝表示，莫妻（63歲）因車禍頸椎滑脫異位，目前仍躺在醫院等待治療，她感謝送行者陳紀孝自願當「孝子」，不怕民間習俗與禁忌，代她為老伴走完人生最後一程，感動地哽咽啜泣，頻頻向陳道謝，他也樂當個善心送行者。