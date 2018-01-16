台南黑心海鮮流入外燴餐廳 熟凍龍蝦逾期近2年

保七查獲熟凍龍蝦逾期近2年。（記者陳文嬋翻攝）

2018-01-16 14:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕保七總隊與台南地檢署聯手，查獲台南1家公司老闆等5人，涉嫌將逾期4種海鮮冷凍食品改標後重新包裝，流入台南外燴餐廳販售，檢警查扣逾期海鮮冷凍食品1600公斤，其中熟凍龍蝦已逾期近2年，警訊後將5人依法送辦，並擴大追查流向。

台南地檢署檢察官莊立鈞指揮保七總隊第三大隊、食藥署、南市府衛生局等，1月11日直搗台南1家公司搜索，包括2家公司、2處冷凍倉儲及地下加工廠。

檢警於地下加工廠，當場查獲業者將逾期沙蝦仁原料解凍，準備重新包裝，撕掉原包裝有效日期標籤，再重新製作有效日期標籤，黏貼外包裝盒後準備販售，現場查扣逾期沙蝦仁原料54箱。

檢警從公司帶回吳男（48歲）夫妻檔及員工共5人，另於商行承租2處冷凍倉儲內，查扣熟凍龍蝦、鱈冰魚及黃金蟹管肉等，總計逾期海鮮冷凍食品1600公斤，其中熟凍龍蝦已逾期近2年，由衛生主管機關全數查扣封存。

檢警調查，吳姓夫妻檔經營海鮮批發業10多年，2人到案坦承因公司倉儲管理不善，致冷凍海鮮食品逾期，且將逾期食品解凍、分裝及重新標註有效期限，販售給不知情下游業者。

檢警查扣公司帳冊清查，發現部分逾期海鮮已流入台南外燴餐廳，將持續追查逾期冷凍海鮮食品流向及不法所得，訊後將5人依詐欺及食品安全衛生管理法送辦，全案擴大偵辦中。