2嫌開贓車又拒捕，「騎」上警車被制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

2018-01-16 14:10

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市警局保安大隊警方，今天凌晨巡邏時發現一輛失竊車輛，車上駕駛拒絕停車並加速逃逸，警方一路追到八德區新興、廣興路口，2車發生擦撞意外，贓車甚至直接「騎」在警車上，警車、贓車全都受損，警方隨即將車內劉姓、高姓2名男子制伏，警方表示，2名犯嫌都未受傷，在緝捕過程中，警員莊俊育手部擦傷，經敷藥後已無大礙。

警方表示，警員黃昊暐、謝睿文、莊俊育及陳意如，今天凌晨4點半在中壢區協同街執行巡邏勤務，以警用小電腦查詢發現一輛銀黑色自小客車為失竊車，隨即開啟警報器、警示燈欲攔查，但45歲有毒品、竊盜、妨害公務等多項前科的劉姓駕駛拒絕停車，搭載39歲有毒品、竊盜、槍砲、妨害公務等前科的高姓友人加速逃逸，警方在後一路尾隨。

劉男逃逸過程不段逆向行駛、闖紅燈、超速，直到八德區新興、廣興路口時，劉男突然猛踩剎車、想藉此甩開警車，反造成警方剎車不及撞上，兩車全都撞入田中，劉男車輛甚至「騎」在警車上，巡邏車車頭損壞，贓車車頭、車尾及左側車身亦有凹陷。

劉男、高男一度拒絕下車，警方直接破窗開門將2人制伏，破窗時莊員手部因此受傷；2男被帶回警局偵訊，訊後被依竊盜、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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