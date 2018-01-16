新任北院長黃國忠：力推法庭科技化等4項工作

高雄高分院新任院長洪兆隆表示很榮幸和北院優秀團隊共事，並笑稱新職對他而言是「回娘家」。（記者楊國文攝）

2018-01-16 14:15

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院高雄分院新任院長洪兆隆今在新職交接典禮表示，謹記前司法院長翁岳生訓勉的一句話「院長就是服務業」，將全力維護法院獨立審判空間；台北地院新任院長黃國忠表示，將把「推建遷建北院」、「推動法庭科技化」等重點工作做為施政重點。

洪兆隆：全力維護獨立審判空間

高等法院高雄分院和台北地院今上午在司法院大禮堂舉行新、卸任院長交接典禮，由高等法院院長李彥文擔任監交人，與會來賓包括司法院副院長蔡烱燉、司法院秘書長呂太郎、台北地檢署檢察長邢泰釗、士林地檢署檢察長張清雲、律師公會全國聯合會理事長紀亙彥、法扶基金會董事長范光群等人。

前年五月從高雄地院院長調任北院院長的洪兆隆，笑稱這次升任高雄高分院院長可說是「回娘家」，也因此多了很多責任和壓力，他也很榮幸能和北院優秀的同仁團隊共事。

北院新任院長黃國忠期許上任後，能擦亮北院這塊新的招牌，請大眾拭目以待。黃指出，上任後有四項重點工作，分別是在司法院、高院協助下推建遷建北院、推動法庭科技化讓法庭透明化、推動國民參與審判的摸擬法制、提升審判品質和維護審判獨立等。

台北地院新任院長黃國忠。（記者楊國文攝）

司法院副院長蔡烱燉。（記者楊國文攝）