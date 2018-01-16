為愛私奔400公里 17歲少女和46歲大叔網戀

17歲陳女從恆春和47歲男友私奔到新北八里，在出租套房內被尋獲。（記者陳彥廷翻攝）

2018-01-16 14:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春一名陳姓女高中生日前留下1紙「我要出去闖闖，別找我」的紙條後就人間蒸發，家人焦急尋找也報案指「最擔心的事情發生了」，恆春警方抽絲剝繭，發現陳女已和網友私奔，昨天下午逕赴400公里外的新北市八里區，今天凌晨帶回兩人，發現陳女私奔的對象竟是大她29歲的林姓男友，林男現在得吃上「妨害家庭」官司，陳女則暫時斷了歌星夢，面臨分離，兩人當場在出租套房內相擁流淚不捨。

恆春分局日前接獲1陳姓民眾報稱，其17歲就讀高中三年級的女兒離家出走，經查發現陳女在1月10日下午2時許到恆春鎮1家賣場，先變裝後又在附近超商前搭乘1部白色小客車後北上，而在超商之際，不斷使用手機與人通訊及通話，研判就是在與友人連繫離家的事宜，不過因為是自行上車並非遭脅迫也未被限制行動，警方只能積極協尋。

陳女離家期間手機一律不接，家人都吃閉門羹，警方只能透過手機訊號定位，發現陳女應於新北市八里區某處，昨天立即由偵查隊隊長陳忠義率員北上協尋，恆春、八里堪稱台灣頭尾，經奔波400公里終於在八里區中華路一處出租套房尋獲陳女，並發現與陳女一同離家的林姓男子。

「還好電話打了第3、4間就發現有『新人』入住」，陳忠義說，事發後調閱八里區資料卻發現沒有旅館及飯店，只好再找出租套房，詢問是不是有新人入住，但類似的出租套房眾多，還好運氣好才打幾間就發現。

警方調查，陳女和林男雙方約定好離家後到了高雄，想不到2人竟一路風塵僕僕騎機車從高雄市到新北市八里區，寒風中為愛奔走370公里，原本打算找出租套房住下，林男則繼續在新北市找工作，陳女則供稱他原本以為跑到400公里外的新北市地區警方應該就找不到了，但沒想到恆警還是北上並在茫茫人海中找到他們，被尋獲時非常錯愕，與男友在出租套房內流淚不捨。

陳女離家出走時，擔心的家人在各大社團貼文請網友幫忙找人，據悉，陳女懷有歌星夢，希望北上到台北找機會闖出一片天，但未滿18歲不說一聲就出走，造成父母極大煎熬，po文時還指「最擔心的事情發生了」，所幸恆春警方來回奔波800公里後帶回2人，警詢後將依妨害家庭罪嫌將林嫌移送屏東地檢署偵辦，陳父也對恆警能在短短數天內就尋獲女兒表示感激。

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