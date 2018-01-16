寒流打赤腳遊蕩街頭 她竟自稱「是蔡英文」

2018-01-16 14:06

〔記者王冠仁／台北報導〕日前寒流來襲，台北市低溫又下雨，卻有位游姓女子被人發現只穿一件單薄外套、短裙、打赤腳在街頭徘徊。警方將她帶回派出所，但她情緒不穩，聲稱「我是蔡英文」，或胡亂以其他名人自稱；幸虧警方在她身上找到一張信用卡繳費單，循線聯繫上她家人才幫助她返家。

警方表示，本月12日下午1點左右接獲民眾報案，指稱台北市古亭國中外有一名女子神情怪異、衣著單薄還打赤腳；轄區泉州街派出所警方獲報，擔心發生意外立即派員前往，並將該名女子帶回派出所。

泉州街派出所警員符立承起先詢問她個人資料想聯繫她家人，但她卻聲稱自己是蔡英文，或是以其他名人名字胡亂回答；符員再問她有沒結婚，她聲稱自己嫁給基隆一名醫師，還詳細說出醫師姓名與診所名稱、地址。

員警找到線索，循線打電話詢問，但該名醫師、診所員工都說醫師娘另有其人。符員見她情緒不穩，又在外吹風受寒，好心拿兩件外套替該女蓋上；不蓋還好，蓋外套的途中符員眼尖發現，該女身上的單薄外套口袋內，有一張信用卡繳費單。

符員根據繳費單地址，循線聯繫上她母親，她母親告訴警方，走失的是42歲游姓女子，她沒有精神障礙，平時也沒有異狀，只是近日疑因為情所苦才脫序；當天她沒告訴家人要外出，就自己離開基隆住家，沒人知道她為何、如何去台北。

警方說，游女母親事後趕來派出所，再三感謝警方幫她找到女兒還替她穿外套取暖。