屏東重操舊業 製毒師傅又栽了

2018-01-16 13:52

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心偵六隊昨於屏東鹽埔鄉破獲一處藏身檳榔園鐵皮屋的Ｋ他命製毒工廠，起獲四級毒品「酮體」、甲胺、溴水等製毒原料及液態K他命36公斤，黑市價格超過一千萬元，查扣冷卻爐、氣體調節器、氫氣鋼瓶、濾紙、陶瓷漏斗等製毒工具，逮捕在南部地區頗富盛名、外號「老廷」的李姓製毒師傅等3嫌，後續將擴大追查毒品原料來源與成品流向。

刑事局南打偵六隊隊長賴耀宗今天指出，警方配合行政院推動「新世代反毒策略」，以科技化緝毒策略，從全國毒品資料庫分析出，去年因製毒被捕、外號「老廷」的李姓製毒師傅（41歲）」疑似在屏東地區重操舊業，暗中布線查訪數月，發現他和許姓（39歲）、柯姓（34歲）等人疑似在屏東縣鹽埔鄉新建段一處鄉間鐵皮屋重起爐灶製毒，報請雄檢檢察官李賜隆指揮偵辦。

昨時機成熟，檢警會同高屏、台南警方，同步搜索李嫌住處與製毒工廠，當場在鐵皮屋製毒工廠逮捕看管工廠的許嫌及柯嫌，其中，柯嫌還是通緝犯，並查扣反應裝置、冷卻爐、氣體調節器、氫氣鋼瓶、濾紙、陶瓷漏斗等製毒工具及第四級毒品「酮體」、甲胺、溴水等毒品原料，並查獲液態K他命36公斤及疑似毒品粉末112公克（初驗均呈K他命反應）等贓證物。警方說，K他命目前黑市價格每公斤約40萬元，扣案K毒市價超過一千萬元。

李嫌坦承在家遙控製K，很少去工廠，3嫌並供稱，由中國「百度」網站獲得相關製毒知識，以四級毒品「酮體」經溴化方式製造三級毒品K他命，訊後將3嫌送辦，後續將向上朔源追查毒品原料來源及成品流向。

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