惡狼用辣椒水噴女孩猥褻判3年 二審法官說有意和解減刑1年

2018-01-16 13:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣吳姓男子犯下強制猥褻與強盜案判刑8年，去年7月間，他出獄未滿1年，卻持俗稱防狼噴劑的辣椒水噴灑夜歸女子，抓頭撞地面，強壓地上企圖猥褻施暴，被害女子極力反抗而未遂，吳男趁機取走手機逃逸，彰化地院一審依強制猥褻與搶奪罪各判徒刑3年與2年6月，不料，台中高分院二審卻認為，吳男在審理時宣稱他想賠償對方，卻因對方不願意而未成，另外，他也於二審坦承犯行，據此給他減輕徒刑，強制猥褻罪從3年改判為2年，可再上訴。

判決書指出，吳男在2008年間，因強制猥褻與強盜案判刑8年，2016年8月出獄，不到1年，他又於去年7月15日凌晨，騎機車尾隨夜歸女子小芳（化名），於一家超商旁，持辣椒水噴灑小芳臉部，抓頭撞擊地面，壓住小芳身體撫摸胸部，並試圖掀開裙子施暴，小芳極力抵擋並大聲喊叫，吳男擔心事跡敗露，取走小芳的手機逃逸。

小芳奔竄到超商求救，她臉部紅腫、全身多處擦傷，超商店員趕緊提供清水讓她洗臉就醫，警方逮捕吳男，台中地檢署提起強制猥褻與搶奪罪公訴，針對猥褻部分，具體求刑2年。

彰化地院審理時，吳男不否認持辣椒水噴灑小芳，但他辯稱噴灑時見小芳摔倒，他萌生後悔之心，想伸手扶起小芳，卻不慎摸到小芳胸部，至於取走小芳的手機，是他誤認掉落地上的手機是他自己的，他全盤否認猥褻與搶奪犯行，一審認為他出獄不到1年又再犯惡行，且否認犯行，毫無悔意，依強制猥褻罪判處徒刑3年，搶奪罪判處2年6月，合併執行5年，吳男針對強制猥褻罪部分上訴。

台中高分院審理時，吳男承認犯行，他還宣稱他想要賠償小芳，請法院安排調解時間，但對方不接受和解不成立，二審認為一審針對強制猥褻罪判處3年，量刑「稍嫌過重」，也沒有考量到吳男有和解之心，據此撤銷原判，減輕1年，改判2年徒刑，可再上訴。

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