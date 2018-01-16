飯店總經理邀約「親密」 女員工遭解職

2018-01-16 13:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市某飯店53歲翁姓總經理，被女員工指控於去年8月間，將她推進辦公區2樓機房強行擁抱、親吻，事後翁男妻子發現後，以負責人身分將女員工解職；翁男喊冤「未違反女員工的意願」，而女員工在案發後曾傳訊翁男「保全跟我說，副總有急事找你」、「沒事吧！有狀況要跟我說喔」，且保全證稱當時曾目擊翁男與女員工走出，女員工沒有異狀也未求援，檢方認為無證據證明翁男有違反意願之嫌，偵結予以不起訴。

女員工指控，去年8月24日晚上11點多，翁男把她推到機房內，無視她出言拒絕，從後方環抱她撫胸、親吻頸部；翁男妻子發現後，傳訊女員工稱「總經理說昨天有點喝醉，那就麻煩妳平靜的離開，抱歉了，也感謝妳這將近一年來辛苦的協助」，直接將女員工解職。

翁男喊冤說：「沒有違反女員工意願。」當時他是主動邀約女員工到機房「約會」；桃園地檢署檢察官指出，女員工僅提出翁妻傳給她的訊息為證，認為翁男已向妻子坦承有毛手毛腳，但從訊息前後文看不出有坦承的文字。

另，女員工在案發後曾傳訊翁男「保全跟我說，副總有急事找你」、「沒事吧！有狀況要跟我說喔」，且保全證稱當時曾目擊翁男與女員工走出，女員工沒有異狀也未求援，與遭強制猥褻後的行為反應不符，偵結予以不起訴；女員工被解職的部分，可向勞動主管機關申訴。