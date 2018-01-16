何必「挖苦」自己 業務男酒駕狂催吐還是超標

2018-01-16 13:14

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓業務員前晚與友人聚餐吃薑母鴨，結束後騎車返家途中交通違規被攔查，警方聞到他身上散發濃厚酒味要求酒測，陳男擔心酒測值超標竟直衝路邊「抓兔子」往嘴裡猛挖催吐，搞的現場酸味滿地，但酒精早已被身體吸收無異做白工，最後酒測值仍嚴重超標被送辦，讓警方也不禁搖頭：早知就搭車，何必這樣「挖苦」自己。

台中市第二分局立人派出所長林添宏與同仁當晚巡經中清路、漢口路口時，發現36歲的陳姓機車騎車未依兩段式左轉，上前攔查告發時卻聞到濃厚酒味詢問是否喝酒，陳男此時故意將頭抬高往上方吹氣，想讓警方聞不到酒味，但仍騙不過警方靈敏的嗅覺。

陳男見此招無效坦承剛剛與友人聚餐吃加了米酒的薑母鴨，警方依規定告知酒測相關權利並給陳男礦泉水漱口，沒想到準備酒測前陳男突然喊肚子痛，還直接衝到騎樓「抓兔子」往嘴裡猛挖，企圖將剛吃下肚的含酒薑母鴨吐出來，搞的現場酸味滿地。

警方見陳男挖吐的痛苦表情，也連連奉勸他其實喝酒騎車很危險，只要搭車不就沒事，何必這樣「挖苦」自己，果然最後測得陳男酒測值高達0.61毫況，超過法定標準值甚多，等於是剛剛的催吐完全白費工夫，訊後被依公共危險罪嫌送辦。

警方說，根據醫生說法，劇烈催吐可能造成食道黏膜出血、食道裂傷，甚至食道穿孔等後遺症，利用催吐方式，想讓酒測器的呼氣值降低是「沒用的」。

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