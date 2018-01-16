受騙了！3個月1616人相信i7只要1萬元

臉書詐騙５特徵。（記者吳政峰攝）

2018-01-16 13:24

〔記者吳政峰／台北報導〕年關將近，詐騙集團也想盡辦法騙錢！司法人權進步協會指出，根據官方統計，詐騙集團竊取臉書帳號，刊登蘋果手機i7只要1萬元的廣告，短短3個月就有1616人受騙，呼籲民眾切勿輕信臉書或line聯繫方式付款，以免上當。

司進會指出，民眾對低於市價過多的廣告訊息應抱持懷疑，不要僅因對方聲稱限量、 最後一支就輕易匯款，尤其手機等高價商品，更須面交或至有信譽的購物網站購買才安全。根據統計，近3個月來詐騙集團盜用臉書刊登蘋果手機廣告，聲稱i7只要1萬元，再誘騙民眾以line交易付款，遭詐騙人數就有1616人。

司進會表示，詐騙集團慣用伎倆還有刊登「借錢免擔保」的廣告，訛稱借款人借款人沒有固定收入，需要提供金融帳戶讓會計作帳，讓帳戶內有金流進出比較漂亮；或打著博弈公司名號，聲稱因流動金額過高，帳戶不夠使用，徵求民眾租借帳戶，並給與一本帳戶10天3千元的高額租金，吸引借款人主動提供金融帳戶提款卡及密碼。

詐騙集團一旦取得這些人頭帳戶，立刻以電話詐騙他人，以假借朋友名義借款、上網購物誤設分期付款須透過操作提款機解除設定、假冒檢察機關，佯稱因涉有洗錢案件，須提供金錢作為擔保等話術，一步步把第三人推向詐騙陷阱，匯款至人頭帳戶。

司進會解釋，當受害者不慎匯款入人頭帳戶，這些提供金融帳戶的人頭就成為幫助詐欺的共犯，不但貸款提供帳戶之所得毫無著落，更須面對最高5年以下有期徒刑！

司進會提醒，只要一接到可疑電話，尤其是開頭帶有886+的，一律拒接、 拒匯，多加查證才是自保之道。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆