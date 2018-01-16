師生戀分手不成勒死女老師 名棒球教練之子判無期

陳威成兒子陳明峰被判無期徒刑。（記者楊政郡翻攝自網路）

2018-01-16 13:08

［記者楊政郡／台中報導］台灣體大學生陳明峰（名棒球選手、教練陳威成之子），長期接受該校心理輔導鄭姓老師（單身、42歲）的關懷及經濟支援，日久生情而交往，但年齡產生差距，陳生談分手不成，竟私下另結新歡，再次談判之際持球棒重擊鄭女頭部、雙手勒頸數分鐘，及塑膠袋套頭至窒息死亡，棄屍南投縣仁愛鄉路旁，今天台中地院依殺人、棄屍、竊盜及詐欺等罪判無期徒刑、褫奪公權終身。

判決書指出，陳生102年因競選學生幹部失利，出現情緒異常波動及困擾，有憂鬱症就診紀錄，該校安排由心輔老師鄭女進行輔導，輔導後恢復正常，因而得知陳生報考研究所，家人不支持且無經濟來源，105年初開始支援陳生學費，還代付房租及生活其他開銷，兩人因關懷而生愛，進而交往。

可是年齡還是產生差距，鄭女有意，但陳生無情，105年10月陳生私下結交與他年齡相近的年輕女友，與鄭女談分手，但隨即面臨債務壓力，萌生殺人銷債，可銷「錢債」也銷「感情債」的歹念。

106年2月陳生假意邀鄭女花東之旅，同月6日上午到鄭女衛道街租屋處，原意是整理衣物準備出發，但再次提到分手，兩人又起口角爭執，陳生竟以球棒重擊鄭女頭部，鄭女倒地，陳生抓住其衣領，再以球棒重擊鄭女頭部2下，雙手勒緊頸部數分鐘，發現還有心跳，再以塑膠袋套頭至窒息死亡，然後拿走鄭女皮包內7400元，外出租車，7日凌晨回鄭女租屋處，將鄭女屍體以塑膠袋包裹後，放進租的小客車，開到南投縣仁愛鄉台14甲線16公里處路旁棄屍。

檢方調查命案中又發現，陳生在就學期間，向熊姓、林姓兩友人，謊稱他月薪有90萬元，但老闆欠他錢，讓他需借錢度日，以此詐術借款達80萬元，法官認為陳生觸犯殺人、棄屍、竊盜及2次詐欺等罪，合併判處無期徒刑，褫奪公權終身。