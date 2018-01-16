用別台機器酒測為0 駕駛獲不起訴

2018-01-16 12:50

［記者鄭淑婷／桃園報導］37歲劉姓男子去年5月間，在桃園市中壢區擦撞路邊大貨車，被測得酒測值達0.58，劉男當場訝異說「他根本沒喝酒」，警方改用另台酒測器酒測值則為0，劉男也自費到醫院抽血檢驗，證明血液中確實無酒精反應，由於曾測出0.58，警方仍得依公共危險罪將劉男移送桃園地檢署，由檢方依證據來論斷，檢察官檢視相關證據後，不排除酒測器發生故障，偵結予以不起訴。

去年5月5日下午5點多，劉男駕車要到中壢後火車站時，半途於中壢區珠江街、五華街口，擦撞陳姓男子停在路邊的大貨車，警方獲報趕抵依規定對劉男酒測，第一次酒測值達0.58，劉男說，看到酒測值他嚇了一大跳，他根本沒喝酒、怎麼會有酒精反應。

處理的員警也出庭證稱，現場劉男看起來很正常、身上也無散發酒味，看不出有任何喝酒後的生理反應，測出0.58他也很訝異，後來改以另台酒測器重測，數值就出現0；劉男另外自費到醫院抽血檢驗，檢驗報告證實體內無酒精反應。

由於酒測過程曾測出0.58的數值，警方仍得依公共危險罪嫌將劉男移送桃園地檢署，並將所有檢測數據都附上作為證據，檢方檢視後不排除第一次檢測的酒測器發生故障，沒有證據顯示劉男有酒後駕車，偵結予以不起訴。