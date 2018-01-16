學姊叔叔是惡狼 藉口關心、性侵少女判刑5年

2018-01-16 12:51

〔記者黃建華／高雄報導〕家住屏東的楊姓男子，曾因性侵案入獄5年半，卻不思悔改，3年前見年僅15歲的被害少女借住姪女房間，藉口冷氣未關叫出被害人，卻毛手毛腳，以手指強插入被害人私處性侵得逞，屏東地院一審將楊男依妨害性自主判刑5年，楊不服上訴二審遭高雄高分院駁回。

判決指出，有性侵前科的楊姓男子，2014年8月24日趁當時年僅15歲的被害少女白天與楊男的姪女一同出遊，晚上借住在姪女和祖母的恆春鎮住處，楊男趁姪女就寢後，先以房間冷氣未關為由，敲門叫醒在房間內睡覺之被害少女，依指示關閉冷氣開關，幾分鐘後又假藉詢問被害人何以其姪女常常晚歸，再度敲房門叫被害少女至其房內談話，卻現出狼形，邀被害少女同床睡覺並可給予金錢，遭拒絕後，楊男明知被害人未成年，卻強壓在床上，強吻嘴唇，拉起被害人上衣撫摸、親吻胸部，並將被害人外、內褲拉下，以手撫摸其陰部，並以手指插入，被害人抗拒出聲「不要」、並掙扎反抗，仍遭指姦得逞，還強逼被害人為其手淫，被害少女為求離開，乃以手撫摸楊男性器後，再諉稱家人來電，若未回電，恐被發現，始得脫身。

翌日被害人將遭到楊男「毛手毛腳」，並遭性侵的事告訴友人，同日晚間由友人多人陪同，前往上開楊男住處興師問罪並報警處理。

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