貨車撞休旅車再衝行道波及路人 共釀5傷

休旅車車頭嚴重毀損還逆向停在黎明路上，差點波及一輛公車。（記者許國楨翻攝）

2018-01-16 12:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市交通最繁複的台灣大道，今天清晨上班時間發生一起休旅車與小貨車碰撞的交通事故，因撞擊力道猛烈造成兩車車頭幾乎全毀，休旅車被撞到逆向差點波及一輛公車，小貨車則是衝上人行道撞倒變電箱後還波及3名路人，街頭一片混亂，這起車禍共造成5人受傷，所幸經送醫救治均無生命危險。

這起車禍發生發生在今天清晨七點多，43歲何姓男子駕駛的白色休旅車當時沿台灣大道往市區方向行駛，在行經黎明路時與另部往沙鹿方向沿台灣大道左轉黎明路，由35歲吳姓司機駕駛的小貨車發生車禍，猛烈的撞擊力道造成休旅車車頭嚴重毀損還逆向停在黎明路上。

此時一輛剛好駛經的公車緊急閃避雖未被波及，卻導致車頂與路標指示牌擦撞，所幸車上乘客均未受傷，虛驚一場；至於小貨車則在碰撞後衝向人行道，先撞倒變電箱再波及一部停在路旁的機車導致車頭凹陷，機油流瀉滿地，還造成3名閃避不及的蘇姓、趙姓及黃姓路人受波及受傷，現場一片混亂。

警方獲報將受傷的兩名駕駛及3名路人共5人送醫，所幸都只是擦挫傷，經醫治沒有生命危險，初步研判因貨車駕駛違反號誌闖紅燈直接左轉釀禍，但確實的肇事原因仍需進一步調閱監視器釐清，警方表示，該路口車流量大，許多駕駛人常常沒注意到紅綠燈號誌釀禍，提醒用路人注意。