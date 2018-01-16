監委實地調查龍發堂疫情問題 百餘家屬將陳情

監察委員尹祚芊今天上午前往高雄龍發堂實地調查。（記者蘇福男攝）

2018-01-16 12:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄路竹龍發堂爆發阿米巴痢疾等疫情，繼檢方追查堂方是否有隱匿疫情、偽造文書等情事，監察委員尹祚芊今天上午也前往龍發堂實地調查。

龍發堂8年來有97名堂眾死亡，高雄地檢署11日發動搜索路竹龍發堂，帶走監院釋心賢、住持釋心善等22人，調查是否涉有疫情申報不實等情事，最後各以30萬元交保，連日來高市衛生局動員各衛生所人員進駐龍發堂，持續進行醫療安置作業。

監委尹祚芊今天上午11點專程趕赴龍發堂實地調查，1名廖姓家屬得知訊息，一早就守候在龍發堂大門口，準備向監委陳情，但監委座車直接駛進龍發堂，另1名家屬開著小貨車滿載蔬菜，要捐給龍發堂料理，車子在門口遭到警方攔阻，引發家屬不滿當場開罵。

廖男說，他的弟弟住在龍發堂已27年，當年給堂方70萬元的安置費用早已用完，堂方也沒有要求再付費，家屬自願每個月樂捐2、3000元給堂方，最近因疫情爆發，他弟弟被移往燕巢靜和醫院安置，但後續家屬無力照顧，埋怨衛生局的處置方式徒增家屬困擾。

下午1點，龍發堂百餘名家屬將轉往路竹區衛生所向監委陳情。

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