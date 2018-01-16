父母送女兒搭機國道遇車劫 母死父女受傷

國三龍井段車禍，警消人員協助救出受困車內傷者。（記者張軒哲翻攝）

2018-01-16 12:10

〔記者張軒哲／台中報導〕父母開車送女兒出國搭機遇車禍，一家三口天人永隔！

黃姓大貨車司機清晨行經國道三號龍井段北上路段，不慎追撞前方半聯結車，隨後遭簡男與林男駕駛的自小車先後追撞，林男傷勢無礙，但簡男與妻子載女兒欲赴台中機場搭機，簡男與女兒受傷，簡妻到院前不治，詳細車禍原因有待警方釐清。

國道警察局大甲分隊指出，清晨五時50左右，國道三號北上184公里路段發生四車追撞車禍，39歲黃男駕駛大貨車空車行駛外線車道，不慎撞上前方由華姓司機駕駛的半聯結車，隨後65歲簡男駕駛的自小客車煞車不及撞上大貨車，車內三人陷入昏迷，簡男與64歲白姓妻子被送至梧棲童綜合急救，受傷的簡女被送至沙鹿光田醫院急救。

童綜合醫院指出，簡姓夫妻被送至醫院急救，妻子到院前已無呼吸心跳，急救後在6點38分宣告不治，簡男到院時昏迷，頸椎第四節骨折、腰椎第一節骨折，目前在加護病房觀察。

光田醫院指出，坐後座42歲簡女，到院時意識清楚，初步檢傷為額頭撕裂傷，左眼皮撕裂，雙腰痛，肋骨骨折，額頭血腫，施以傷口縫合、止痛後，目前住院治療中。

華姓司機與黃姓司機皆未受傷，黃男向警方指稱，貨車是空車北上，等到發現前方聯結車時，就來不及煞車了。

警方指出，住在南投縣的簡男與妻子要載女兒到台中機場搭飛機，途中遇到橫禍，車內行車紀錄器記憶卡撞壞了，另外三輛車皆未裝設行車紀錄器，詳細事發原因有待調查釐清。（更新14：24分）