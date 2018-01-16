受刑人揮拳毆打獄政人員 主張「正當防衛」遭駁回

2018-01-16 11:27

〔記者黃建華／高雄報導〕獄中打傷其他受刑人，管理員點名置之不理，被拖出保護房，竟出奇不意揮拳把獄政管理員打成腦震盪，還主張「正當防衛」，真是很扯！

在高雄監獄服刑的曾姓受刑人前年12月26日因毆打其他受刑人被轉入保護房，翌日管理員交接班時，躺著未起身等候點名，李姓管理員進入保護房叫他起身點名，不被理會，李員即將曾男拖出並壓制在地，後來予以言詞勸誡，卻遭曾男反手揮拳毆傷頭部，高雄地院簡易判決一審將曾男判刑3月，如易科罰金以1千元折算1日，曾男不服，上訴主張他是「正當防衛」遭駁回。

判決指出，被告曾男雖坦承在案發時、地以左手握拳，反手向左後方揮擊以攻擊李姓管理員頭部，導致李男頭部外傷、後枕部挫傷併腦震盪之傷害等節，但提起上訴辯稱：當時是因李員將他拖出保護房壓制，並用手拍他，他起身穿衣服時，李員突然手又過來，當下他認為李員可能對他有不法侵害，故他是正當防衛，請求判處拘役之刑度等語。

不過，高雄地院簡易庭經查：被告明知李男為高雄監獄日勤管理員，為依法執行職務之公務員，卻還以左手握拳，反手向左後方揮擊以攻擊李員頭部，致李員頭部外傷 、後枕部挫傷併腦震盪之傷害等節，且調閱高雄監獄錄影帶，曾男出奇不意攻擊李員時，李員是在告誡他，曾男犯行，並不符合「阻卻違法」的正當防衛。認為原審判他有期徒刑3月，如易科罰金以1千元折算1日，量刑並無不當，駁回曾男的上訴。