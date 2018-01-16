「機」不可失！檳榔攤被搶 西施不顧一切搶回手機

2018-01-16 11:16

［記者楊政郡／台中報導］34歲雷男缺錢花用，見大雅區中清路旁一處檳榔攤只有一瘦小林女看店，持水果刀搶走現金1萬元，又要搶走林女手機，林女兩度從雷男口袋及手中，奮不顧身奪回自己的手機，雷男知難而退放棄手機，只帶著1萬現金而逃逸，翌日警方逮捕雷男到案，錢已花光，檢察官依強盜罪起訴。

起訴書指出，106年11月22日晚間11時，雷男發現大雅區中清路旁一處檳榔攤只有一瘦小林女看店，回某工廠取來一把20公分長的折疊水果刀，騎機車又回到該檳榔攤，假意買香菸，在林女後方拿出水果刀抵住腰部，要她不要動，右手拿刀又一邊拉開抽屜，林女拿起手機想打給老闆，雷男左手過來搶走手機，並放進自己左邊口袋，右手持刀並拉開抽屜，行搶抽屜內現金。

手機被搶比什麼都重要，見雷男一手抓刀、一手抓錢，林女奮不顧身，不顧雷男左手阻擋仍大膽伸入雷男口袋搶回自己的手機，而搶回手機後為了表明她不會打電話，把手機丟回攤位桌上，身體退後以免讓水果刀揮到。

而雷男從抽屜搶走1萬元現金，四處搜尋其他財務，臨走又把桌上林女手機拿走，錢不重要，但手機絕不能丟，林女再次奮不顧身與雷男拉扯，死命抓住手機，再次奪回「愛機」，雷男才知難而退，帶著現金就走。

而警方據報後根據監視器，翌日就在大雅區拘提到雷男，他到案坦承不諱，檢察官認定雷男加重強盜現金既遂及加重強盜手機未遂，兩罪同一強盜犯意，應依接續犯論處。