汽燃費欠繳竹苗區去年近7萬件 他欠最多…

行政執行署官員前往義務人住處執行催繳。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-01-16 10:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕由於民眾滯欠汽車燃料費案件數量始終居高不下，行政執行署新竹分署開始展開鐵腕措施，甚至扣押車輛，嚇得一名客運公司負責人趕緊先吐出一些，以免因小失大，眼睜睜看著生財工具的車子被拍賣。

法務部行政執行署上月擬定專案實施計畫，全國自3日起至16日止同步執行，全面就滯欠汽、機車燃料使用費義務人，密集進行各項執行手段。

由於102年7月1日起行照比照身分證採取「一照終身適用」制度，汽、機車汽燃費採每年7月徵收一年費用，若未繳交將分別處以罰緩，有些民眾誤認不用換照就可以免繳汽燃費，導致欠費及罰緩案件迅速倍增，實施迄今滯欠汽燃費案件數量始終居高不下。

行政執行署新竹分署統計，單就去年新竹縣市與苗栗縣就有6萬9659件滯欠燃料使用費案件移送執行，共計8396萬餘元，每筆金額雖都不高，卻有同一義務人滯欠上百萬燃料使用費，法務部行政執行署統計全國滯欠汽、機車燃料使用費金額前50名中，新竹分署轄區內有1名義務人，並已鎖定為重點強力執行對象，該義務人是某客運公司，經承辦書記官至現場執行，本欲扣押大客車，該公司負責人即表示先行繳納22萬6322元，並辦妥每月分期繳納10萬元，以避免扣押。

至於針對其他欠費義務人，經與轄區監理機關協調，新竹分署執行人員偕同該機關人員陸續於專案期間至義務人戶籍地、通訊地及工作地現場查封義務人車輛、動產等，並命義務人繳清欠繳汽、機車燃料使用費，另就小額欠款義務人分別以公文扣押存款、薪資等。

經執行後，新竹分署總計扣押車輛4台，其中包含1台灑水車，期間徵起金額超過120萬元，扣押車輛等將於2月6日全國聯合拍賣日拍賣。

新竹分署行政執行官陳靜怡強調，在符合法定要件下，不排除採取限制出境及拘提管收等強力執行手段，俾達遏止怠繳燃料使用費惡習，並呼籲義務人能主動繳納，儘速與分署聯繫繳清，勿心存僥倖心態，以免不動產、動產被查封，存款、薪資被扣押而影響信譽，如經濟困難得聲請分期繳納，以免增加強制執行費用負擔。