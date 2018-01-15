NISSAN偽裝成BMW 休旅車違停還狂嗆人

2018-01-15 23:54

〔記者余衡／新北報導〕一件停車糾紛，汽車品牌竟成亮點！

楊姓機車騎士日前在新北市板橋區移動機車，外接式置物箱輕微A到違停在路口的白色休旅車，休旅車上邱姓乘客為此異常暴怒，不但主張出言狂嗆楊男，還持疑似刀械揮舞恐嚇，離去連他用力推倒楊男機車，楊男事後依行車記錄器影像蒐證提告時，意外發現該休旅車車型為NISSAN X-TRAIL，但卻貼著BMW的標誌。

據了解，楊男本月7日下午4點多，在新北市板橋區懷仁、永豐街口移動機車時，邱男一方休旅車突然停在後方，機車倒退時外接置物箱輕微A到休旅車車側，當下未造成凹陷、連刮痕也難以辨認，詎料休旅車乘客邱男立即下車叫囂。

邱男下車後對著楊男質問「為什麼撞我們的車？」楊男說明沒注意到休旅車突然違停在路口，且只是倒退輕微A到，但邱男聽聞違停突然暴怒辯解「我們哪有違停？在路口停一下不行嗎？」隨後又跳針式質疑楊男為何A到休旅車。

楊男見對方態度囂張，指出休旅車停在斑馬線前已明顯違規，但邱男與駕駛人邱母火力不減，邱男還走回車內拿出疑似刀械揮舞，邱母擔憂事情鬧大開始勸阻兒子上車，邱男離去前還嗆聲「好膽來告！」並用力推倒楊男機車。

楊男認為對方違停有錯在先，機車倒退時才會不小心碰撞，事後蒐集行車記錄器畫面提告時，還意外發現該款NISSAN X-TRAIL休旅車竟貼著BMW標誌，警方目前依恐嚇、毀損罪受理偵辦，另將釐清當天交通違規狀況及是否涉及車籍資料登載不實。