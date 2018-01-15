1/15 今彩539頭獎開出3注！威力彩頭獎、貳獎都摃龜

2018-01-15 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚開獎的第1070000005期威力彩，頭獎摃龜；第10700013期今彩539，頭獎開出3注，每注可得800萬元，由基隆市暖暖區源遠路192號的「碇內彩券行」、新北市蘆洲區信義路246之2號的「純妍彩券行」及新竹縣竹北市新崙里中華路108號的「大富翁商行」開出。

威力彩第1070000005期中獎號碼為：「第一區：06、13、16、26、32、33。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共3注獲得，每注可得15萬元；肆獎共23注獲得，每注可得2萬元；伍獎共170注獲得，每注可得4000元；陸獎共1209注獲得，每注可得800元；柒獎共2377注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3334注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6851注中獎，每注可得100元；普獎共3萬779注中獎，每注可得100元。

38樂合彩第1070000005期中獎號碼為「06、13、16、26、32、33」，五合摃龜；四合共7注獲得，每注可得6萬7500元；三合共78注獲得，每注可得5750元；二合共1738注獲得，每注可得750元。

今彩539第107000013期中獎號碼為「05、06、09、15、36」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共250注獲得，每注可得2萬元；參獎共8502注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬9462注獲得，每注可獲得50元。

39樂合彩第107000013期中獎號碼為「05、06、09、15、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共254注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8610注中獎，每注可得1125元。

第107000013期3星彩中獎號碼為「643」，正彩共9注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000013期4星彩中獎號碼為「6687」，正彩共39注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」