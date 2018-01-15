獨家》10年前遺留現場的1滴血 讓竊嫌付出代價

2018-01-15 22:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕法網恢恢，疏而不漏！10年前的1滴血，讓他在10年後付出代價！

97年蔡姓慣竊闖入竹市一處餐廳行竊，過程中不慎受傷而在現場留下一團沾血衛生紙，直到104年他因竊盜遭通緝落網，採集的DNA比對出當年竊案就是他幹的，當時他僅偷得1000元，上週仍被新竹地院判刑8月！

97年10月5日凌晨，有竊賊侵入竹市一處餐廳，先破壞一樓與地下室相連的鐵門網，進入地下室後，再將辦公室隔間圍牆上冷氣機拆卸往內推落，繼而攀爬縱身穿越冷氣孔後侵入辦公室內，竊取現金1000元。

警方前往採證時，在冷氣口下發現沾有血跡的衛生紙1團，並將採得跡證送請鑑定，因查無與資料庫相符資料，只能將檔案先存入資料庫。

警方研判，竊嫌先破壞窗戶及大門，均無法進入，才從冷氣口將冷氣往內推落，再爬入辦公室行竊，才會在冷氣口外發現有竊嫌所留血跡衛生紙。

直到104年2月，蔡男因身繫9件深夜闖入店家洗劫案件遭通緝落網，警方採樣唾液送刑事警察局鑑定，結果比對出97年間所送鑑的證物DNA，與蔡男型別相符！

蔡男矢口否認犯行，辯稱知道案發地點，但沒去過，本案不是他的犯罪手法，不能單憑衛生紙上有他的血跡，就說他犯罪。

蔡男自稱97年8月從軍監出獄後都是住在新竹市東區，距離該餐廳不遠，法官認為這證明案發時間他確實在新竹市活動，遭竊餐廳亦屬其生活範圍。

此外，蔡男於偵查中辯稱，他的犯案手法都是從門、窗進去等語，法官也認為相似。法官調查，該冷氣口下方並非公開場合，具有高度私密性，未經被害人同意絕不可能任意進入，加上地上的碎片等，顯見該留有血跡的衛生紙，應係竊賊作案受傷而遺留於現場的跡證。

蔡男辯稱有人要陷害他，且無指紋或監視錄影器畫面證明，不能單憑一團沾血衛生紙，就說這件案子是他幹的，然法官認為這是臨訟杜撰的幽靈抗辯，不足採信。

法官審酌被告於案發時正值青壯，且剛從軍事監獄執畢出監不到2月，竟不思以合法手段取得財物，僅為貪圖私慾，攜帶兇器踰越安全設備竊取他人財物，所為不僅侵及他人合法財產權利，對社會秩序、安寧造成一定危害，足見法治觀念薄弱，犯後又矢口否認犯行，未見悔意，不具任何值憫可宥之處，加上未與被害人和解，因此依攜帶兇器踰越安全設備竊盜罪判刑8月。