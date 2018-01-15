菸蒂掉伯母家他被起訴竊盜 法官還他清白

2018-01-15 22:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣一名婦人住處發生竊案，警方採證發現姪子的菸蒂DNA，檢方起訴他涉嫌竊盜，但是新竹地院法官認為二人住處有地緣關係，無法排除是侵入以外其他原因導致菸蒂留在現場，諭知全案無罪。

新竹縣36歲吳姓男子遭控，去年9月21日以水果刀劃破大伯母的廚房紗窗，打開鐵門入侵房內，並偷走2台電視、2萬日幣及230美元、手錶及戒指，價值約4萬元，被害人發現報警處理。

新竹縣警方鑑識人員到現場勘驗蒐證，結果發現一把疑為吳男留下的水果刀及一根菸蒂，因被害人懷疑是姪子吳男侵入屋內偷東西，且化驗現場遺留菸蒂上的DNA與被害人姪子吳男相符，檢方並依此證，起訴吳男攜帶凶器入侵竊盜罪嫌。不過，吳男堅稱當天他沒有侵入伯母的住家，偷她的東西，但他也不知道，為何含有他DNA的菸蒂會掉在對方家裡。

法官調查，根據被害人指述，她於案發後4天晚間才回到家，發現廚房紗窗被割破，侵入房內偷走她的電視、日元、美元及手錶等物品，且她承認案發當天她的家人也有回到家，因此遭竊時間是21日到25日之間，且被害人在偵查時也是懷疑被告偷竊，只是她個人臆測，沒有其他證據佐證。

而被害人發現家中遭竊後，立即報警處理，警局鑑識人員在廚房地上發現一把疑為竊嫌留下的水果刀及菸蒂一根，經刑事局依DNA資料庫比對，發現與姪子DNA相符。

不過，法官認為，此案應該著重於水果刀及遺留的菸蒂是否是21日到25日所遺留下來的證物，並偷走被害人的物品。不過，就檢警提交「疑為竊嫌遺留水果刀」，經函問新竹縣警方，為何沒做水果刀的生物跡證化驗，警局回以「被害人表示水果刀是她的，刀柄是木質的，不能做採證。但檢方認為水果刀是竊嫌遺留，顯然認定有問題，水果刀是被害人的，就不能以水果刀來認定是吳男所做。

此外，廚房地上的菸蒂，雖採到吳男的DNA，但吳是被害人的鄰居，住處沒相連，有空間相隔，但有親屬關係，住處相近，不是不認識的人，被告使用過的香菸不能排除是侵入以外其他原因而遺留在被害人的廚房，不能以被告抽過的香菸認定他有入侵伯母的家。

雖檢警主張，被害人在案發期間未回到住家，不過檢警也並無其他證據，證明吳男何時至該處吸菸。法官認為，檢警提出證據不足以證明被告有侵入住宅竊盜罪嫌，無法說服法官形成有罪心證，因此判吳男無罪。