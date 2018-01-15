控黃國昌影射買票已不起訴 李慶華提再議還求償500萬

2018-01-15 21:13

［記者黃捷／台北報導］2016年立委選舉新北市第12選區國民黨候選人李慶華被時代力量對手黃國昌擊敗。但他認為，黃國昌選舉期間開記者會影射他買票，分別提起民、刑事告訴，刑事部分經士林地檢署處分不起訴，已提再議，民事部分向黃國昌、黃國昌的律師鄭深元、三立電視台及記者白喬茵連帶求償500萬元，全案歷經1年多審理，士林地院今開庭，黃的委任律師上次請求調查證據，這次卻又改口說不用，因而引發法官不滿。

李慶華提告指出，2016年1月5日黃國昌召開記者會指稱「金山萬里、瑞芳是兩個不同系統在進行賄選」，隔天與律師鄭深元接受三立新聞台記者白喬茵採訪，更表示「賄選是有系統的，如果沒有金錢來源，是不可能這樣做的」、「我們目前掌握到的情資是有1票到數千元」。

記者事後製播新聞，也已旁白指出「黃國昌因為競選很辛苦，得了腳底筋膜炎，卻要對抗財力雄厚的對手」、「有現金交易，一票3000元」、「若要催出生鏽的藍色選票，需要花錢」、「基隆地檢署已經介入釐清，李慶華8年之路將橫生枝節」。

士林地檢署日前偵結，認為記者會指名道姓，且當時地方確實有賄選傳言，指出瑞芳某里的寒冬送暖餐會，疑似發放每人1000元敬老金，基隆地檢署有分案調查，黃、鄭並非憑空杜撰，白的新聞除了採訪內容，也有完整呈現李的回應，已盡查證義務，遂處分3人不起訴。

民事部分今開庭，黃、鄭及李3人僅有律師到場，白則親自出庭。由於被告方上次開庭曾要求調查檢方分案的證據，之後疑因刑事部分已處分不起訴，黃的律師今又改口說不用，但法官詢問記者會所指的賄選情資來源為何，律師卻仍稱只有餐會邀請函，以及民眾檢舉，訴訟進度根本毫無進展，法官因此不滿，當庭嚴正要求被告方2周內補足資料，並表示仍會函請基隆地檢署提供相關訊息。