偷拍廟會女神曾甜 男捐款20萬換撤告

2018-01-15 14:59

〔記者謝君臨／台北報導〕廟會女神曾甜去年在北市捷運忠孝新生站，遭人偷拍裙底風光，氣得捉住該名陳姓男子，要求對方刪掉影片，更將這場驚魂記PO在臉書，霸氣回擊，警方約談陳男到案，詢後依妨害秘密罪嫌函送台北地檢署偵辦，事後，陳男捐款20萬元予2個公益團體，換取曾甜撤告，北檢今將陳男不起訴。

從事電子工程師的35歲陳嫌，到案後向警方坦承是首次偷拍，且已將手機內照片刪除，因已婚一直沒有生育，加上工作不順，當天看到穿著長裙的曾甜，才衝動下遂行偷拍，事後鬧上新聞，讓他很驚訝，也不知對方身分，當返家告訴老婆，求諒解時，兩人還抱著痛哭，悔不當初。

檢警調查，去年8月30日下午，曾甜趕搭捷運要到中天電視台錄影，在捷運忠孝新生站4號出口上手扶梯時，感覺小腿突然被東西碰到，回頭赫見有名男子拿著手機偷拍裙底，心理雖感害怕，仍馬上聲喝斥：「你在幹嗎，你在偷拍我對不對？」。

當時，該名男子聲稱是在抓癢，不肯將手機給曾甜查看，由於曾甜趕著錄影，便要求把照片刪掉，結果該男還要曾甜把對質影片刪掉。

事後，曾甜將對質影片PO在臉書，提醒網友要多小心，也向警方報案，警方調閱監視器畫面，鎖定往在新北市蘆洲區的陳嫌，將他約談到案。