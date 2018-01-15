吹風？ 婦人從5樓高雙園大橋落水輕傷

消防人員搶救落水婦人。（記者洪臣宏翻攝）

2018-01-15 14:56

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林姓婦人今天上午10時坐在雙園大橋護欄上，若有所思，報案電話湧進110、119，警消趕抵前林婦已落水，但消防人員發現她奮力掙扎且已快游上岸，趕緊將她救起。令人驚訝的是，她從5層樓高橋面落水，幾乎毫髮無傷，她否認自殺，是「風勢太大，不小心滑落」。

雙園大橋往屏東方向機車道上，今天上午10時停放一部機車，機車騎士、42歲林姓婦人獨自坐在護欄上，遠眺海面，路過駕駛人擔心她做傻事，紛紛打電話求援，一名熱心駕駛人停下車趨前關切，但婦人不理會叫喚，在他面前突然滑落橋下。

林園、大寮消防分隊10時39分獲報，出動大批人車、救生艇馳援，但趕抵前婦人已經落水，消防人員從橋面探查，發現婦人正往岸上游，一群人趕緊衝到河岸救援，婦人似乎體力用盡，仰躺沙灘上。

經檢視婦人僅有手腳輕微擦傷，意識清醒，她否認自殺，表示有服用安眠藥助眠，心情不好才坐在橋上吹風，因風勢太大不慎被吹落。消防人員將她送往健佑醫院救治。

「嚇死人，但實在命大！」消防人員指出，林婦從5層樓高橋面落下掉進高屏溪，剛好遇到退潮水深及膝，且水流平緩，沒有釀成更大傷害。

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林姓婦人向消防人員說，心情不好坐在橋上吹風，因風勢太大被吹落。（記者洪臣宏翻攝）