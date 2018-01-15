二房東占屋不還 女房東索屋被爆打

2018-01-15 14:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一名高姓女房東上月底控訴二房東佔屋不還，上週三上午她去租屋處想清空房屋交還，卻遭徐姓男子持刀毆打，左眼更被打到黑青，她拿起辣椒水反擊，雙方互控傷害鬧上警局，均依傷害罪送辦，高女今將當時遭毆打的影片上網，控訴並加告對方殺人未遂。

高女在臉書《爆料公社》PO文控訴，對方先不斷痛毆她，再拿出預藏的刀子往她臉及眼刺去，影片中身穿黑衣的徐男多次朝她攻擊，甚至逼到牆邊痛毆，高女被迫拿出防狼噴霧還擊，高女懷疑是因為之前報警並跟媒體投訴，才被恐嚇威脅。

高女指出，之前她當人頭承租位於北市東區的台鐵舊宿舍，但實際收錢的都是許姓二房東，從去年底開始，她發現許男根本沒繳房租，害她積欠上百萬元債務，後來她想處理，上週三前往清理後準備請台鐵點交，豈知竟遭人毆打。

大安分局新生南路派出所表示，當天警員獲報趕赴到場時，雙方已結束衝突，警方依規定將雙方帶返派出所調查並製作筆錄，雙方皆提出傷害告訴，偵詢後均移送地檢署偵辦，警方說，高女在網路上稱警員堅持對方沒有帶刀械，是因為警員趕赴到場時，確實未發現刀械，但仍有載明於筆錄之中。

另高女再指控徐男持刀傷害情節，由於她上周五提供監視器影片，強調對方當時有持刀，要求提告殺人未遂，警方亦於當天再次製作第二次筆錄移送地檢署併案偵辦。